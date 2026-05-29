Trump wil Iran-deal alleen onder eigen voorwaarden

30 mei , 1:23Buitenland
ANP
ANP
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zal alleen een akkoord met Iran ondertekenen als aan zijn "rode lijnen" is voldaan. Dat meldt een functionaris van het Witte Huis vrijdag.
"De bijeenkomst in de 'Situation Room' is afgelopen en heeft ongeveer twee uur geduurd. President Trump zal alleen een akkoord ondertekenen als het goed is voor Amerika en aan zijn rode lijnen is voldaan. Iran mag geen kernwapens hebben", aldus deze bron in een verklaring aan AFP.
Vrijdag had Trump een vergadering waarin hij naar eigen zeggen een "definitieve beslissing" zou nemen over een deal met Iran.
