Deens radiostation draait per ongeluk AI-Paul McCartney

Het Deense radiostation P1 van publieke omroep DR heeft vrijdag per ongeluk een met kunstmatige intelligentie gemaakt nepnummer van Paul McCartney gedraaid. De makers van het programma kwamen er al snel achter en omschrijven de zaak volgens Deense media als een "pijnlijke misser".

In de ochtendshow werd het vrijdag uitgekomen nieuwe album van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, besproken. Aan het einde van het item werd een stuk van een nummer waarvan ze dachten dat het om Come Inside ging, gedraaid. Dat bleek echter een fragment te zijn van een nepnummer dat op YouTube stond en gemaakt was met AI.

Volgens de programmamaker was er "sprake van stress en haast" en was "de verslaggever online per ongeluk op een nepfragment gestuit".