Trump wil term AI binnenkort verbieden

WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump gaat het gebruik van de term AI (Artificial Intelligence) binnenkort verbieden, schrijft hij in een bericht op Truth Social. De Amerikaanse president wil dat er voortaan wordt gesproken over SI (Super Intelligence).

"Wanneer gaat The Wall Street Journal kunstmatige intelligentie (AI), een hele slechte en onnauwkeurige benaming, eindelijk SI (Super Intelligentie) noemen, de term die bijna iedereen al gebruikt of zal gaan gebruiken?", schrijft Trump. "Binnenkort zullen we de term AI/kunstmatige intelligentie verbieden in alle relevante documenten en elders, vanwege de onnauwkeurigheid ervan." Het is onduidelijk hoe een verbod in de praktijk eruit komt te zien.

Trump besloot vorige maand dat hij AI liever SI noemt, omdat volgens hem de technologie door de naam anders "nep klinkt". Hij had een poll op Truth Social uitgeschreven om een nieuwe benaming te kiezen.