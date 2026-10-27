Alcaraz ten koste van Chatsjanov naar tweede ronde in Wenen

WENEN (ANP) - De Spanjaard Carlos Alcaraz staat in de tweede ronde van het tennistoernooi in Wenen. De nummer 3 van de wereld won in de Oostenrijkse hoofdstad in twee sets van de Rus Karen Chatsjanov: 6-4 7-6 (5).

Alcaraz besloot op het laatste moment alsnog aan het toernooi mee te doen. De 23-jarige tennisser uit Murcia stond van half april tot eind augustus aan de kant met een polsblessure aan zijn rechterhand. Hij is op zoek naar wedstrijdritme.

Alcaraz won begin oktober in Tokio weer voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi.