Twee brandweerlieden overleden bij brand nabij vliegveld Bordeaux

BORDEAUX (ANP) - Twee brandweerlieden zijn omgekomen toen zij een brand aan het blussen waren nabij het vliegveld van Bordeaux. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez bekend tijdens het vragenuur in het parlement.

De brand zou rond 14.00 uur zijn ontstaan in een groen gebied nabij een parkeerplaats van het vliegveld, meldt tv-zender France 3. Van daaruit zou het vuur zich hebben verspreid. De brand is inmiddels onder controle. De twee slachtoffers bevonden zich aan boord van een brandweervoertuig dat door vlammen werd ingesloten.

Volgens BFMTV, dat contact zocht met de autoriteiten, zouden tussen de 6 en 8 hectare hebben vlamgevat. Een honderdtal brandweerlieden werd ingezet. Ook werden er blusvliegtuigen gebruikt.

Het vliegveld meldt op zijn website dat door de brand enkele vluchten vertraging hebben opgelopen. Minister Nuñez bezoekt morgen de plek van de brand. President Emmanuel Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers.