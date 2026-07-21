Nabestaanden Ilya Vierhout willen 'duidelijkheid' na ongeluk

De nabestaanden van Ilya Vierhout willen "bij voorkeur op korte termijn duidelijkheid" over de toedracht van het dodelijke auto-ongeluk waarbij de regisseur in mei om het leven kwam. Dat laat slachtofferadvocaat Sébas Diekstra desgevraagd aan het ANP weten, nadat hij daarover eerder een verklaring had afgegeven aan RTL Boulevard.

"Zij willen weten wat er precies is gebeurd", aldus Diekstra. "Hoe deze dodelijke aanrijding heeft kunnen plaatsvinden en of daarvoor iemand strafrechtelijk verantwoordelijk kan en zal worden gehouden." De advocaat laat weten inmiddels contact te hebben met de Franse gendarmerie.

Vierhout kwam om het leven bij een auto-ongeluk na een bezoek aan het filmfestival van Cannes. Bij het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk is zijn goede vriend Martijn van Eijzeren, beter bekend als Stuntkabouter, betrokken. Van Eijzeren mag vanwege het lopende onderzoek Frankrijk niet verlaten, maakte zijn management eerder bekend.

Het is niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond.