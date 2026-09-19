Twee Duitsers aangehouden voor ophangen nepkunstwerken in Louvre

PARIJS (ANP/AFP) - Twee Duitsers zijn zaterdag aangehouden in Parijs, omdat ze met plakband twee schilderijen hadden opgehangen in het Louvre, melden bronnen bij de politie. Ze hingen de nepkunstwerken op in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Er ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal.

Op een van de werken was een van de twee mannen te zien in een harnas. Op de andere was het tweetal samen met een vrouw afgebeeld. De beveiligingsdienst van het museum heeft de mannen aangehouden en de politie ingeschakeld. De mannen hebben verklaard dat het om een grap ging.

De bewakers van het Louvre constateerden lichte beschadigingen aan de muur toen ze de twee schilderijen van de muur haalden. De Mona Lisa, het wereldberoemde kunstwerk van Leonardo da Vinci, had geen schade opgelopen.

De beveiliging van het Louvre ligt onder een vergrootglas nadat vorig jaar een bende inbrekers in enkele minuten tijd kroonjuwelen met een geschatte waarde van 88 miljoen euro wist te stelen.