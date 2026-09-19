Kaj van der Voort kreeg blauw oog tijdens opleiding basismilitair

Kaj van der Voort volgt een Nationale Weerbaarheidstraining (NWT) van Defensie. In een bericht op Instagram vertelt de Nederlandse presentator en zanger dat hij inmiddels op de helft zit van de intensieve militaire training. "Nog 5 weken en dan mag ik mijn baret in ontvangst nemen", schrijft de 30-jarige Van der Voort bij het bericht. In totaal duurt de training tien weken, waarin burgers onder leiding van oud-militairen en special forces worden opgeleid tot basismilitair.

"Sinds kleins af aan spreekt defensie mij ontzettend aan. Omkijken naar een ander, kameraadschap, hulp bieden in moeilijke situaties, veiligheid creëren en op persoonlijk vlak: volledig uit mijn comfortzone en doorzetten totdat iets is geslaagd", vertelt hij over zijn deelname aan de NWT. Na het afronden van de opleiding zijn deelnemers parttime reservist en werken ze op flexibele basis voor de Nederlandse krijgsmacht. Van der Voort legt uit dat hij als lid van de Nationale Reserve ook zijn werkzaamheden in de muziek en het theater kan blijven uitvoeren.

De vijf weken gingen volgens Van der Voort niet zonder slag of stoot. Zo schrijft hij dat hij "een blauw oog heeft als aandenken" en "nachten geen slaap had in het bos". Daarnaast heeft hij naar eigen zeggen meters diepe kuilen gegraven en moest hij met 30 kilo bepakking marcheren. "Benieuwd wat er allemaal nog komen gaat", sluit hij het bericht af.