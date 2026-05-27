Twee kinderen na treinongeluk België mogelijk snel uit ziekenhuis

BUGGENHOUT (ANP) - Twee van de vijf kinderen die dinsdag zwaargewond raakten bij het ongeluk tussen een trein en een schoolbusje in België, kunnen mogelijk binnenkort het ziekenhuis verlaten. Dat zegt de directrice van de school waar de kinderen op zitten tegen VRT Nieuws. "Maar helaas zijn er nog drie leerlingen die nog heel ernstig gewond zijn en die nog veel zorgen nodig hebben."

Bij het ongeval kwamen vier mensen om het leven. Twee kinderen van 15 en 13 jaar, de 49-jarige bestuurder van het schoolbusje en de 27-jarige begeleidster. Het parket Oost-Vlaanderen kan volgens persbureau Belga nog geen verdere informatie geven over de toestand van de slachtoffers of het onderzoek.

Nabestaanden, leerlingen en leraren van de school hebben woensdagmiddag bloemen neergelegd bij de plek waar het ongeluk gebeurde.