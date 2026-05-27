Froukje gaat op clubtour met shows in Nederland en België

Froukje gaat weer op clubtour. In november en december staat ze op verschillende podia in Nederland en België, kondigt de 24-jarige zangeres woensdag aan op Instagram. Kaarten voor de shows gaan vrijdag in de verkoop.

"Muziek maken is al heel leuk, maar bij mijn shows komt alles voor mij pas echt tot leven omdat jullie daar zijn", schrijft Froukje. "Ik kan niet wachten om deze 'Kijk Je Naar Mij?'-era samen met jullie te beleven."

Froukje, bekend van nummers als Ik Wil Dansen en Hart In Brand, brengt op 2 oktober haar tweede studioalbum Kijk Je Naar Mij? uit. Haar debuutalbum Noodzakelijk Verdriet belandde in 2024 in Nederland en België op nummer 1. Aanstaande zomer gaat de zangeres ook al op tournee, dan gaat ze solo langs zeven openluchttheaters.