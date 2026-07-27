Tweede verdachte vrijgelaten na aanslag bij Pride in Berlijn

BERLIJN (ANP) - De politie heeft een tweede verdachte van de aanslag in Berlijn vrijgelaten, meldden Duitse media. Volgens Bild kreeg de politie de tip dat er naast de vermoedelijke aanvaller nog iemand anders in de vluchtauto zat.

Een man reed zaterdagavond in op mensen bij de Pride-viering in de hoofdstad. Hierbij viel één dode, 29 anderen raakten gewond. Volgens de politie zijn alle gewonden inmiddels buiten levensgevaar. De hoofdverdachte vluchtte na de aanslag en werd zondag doodgeschoten tijdens een politieoperatie.

De Berliner Morgenpost meldt dat er geen DNA-sporen van de tweede verdachte zijn gevonden in de vluchtauto. Ook lijkt er geen band te zijn met de vermoedelijke dader.

De autoriteiten gaan ervan uit dat het om een islamistische terreuraanslag gaat. De verdachte zou eerder hebben geprobeerd zich bij terreurgroep IS aan te sluiten en zat volgens Duitse media in een traject om te deradicaliseren.