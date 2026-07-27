Zweedse royals vermaken zich met autoshow op Öland

Een deel van de Zweedse koninklijke familie heeft zondag genoten van een oldtimershow op het terrein van het koninklijke zomerverblijf Solliden op het eiland Öland. Met name koning Carl Gustaf, een liefhebber van auto's, keek zijn ogen uit. Ook koningin Silvia was aanwezig, net als kroonprinses Victoria en haar 10 jaar oude zoon prins Oscar.

Op de grasvelden van Solliden werden in totaal vijfhonderd auto's tentoongesteld. Op beelden van Zweedse media is te zien hoe de koning en koningin geïnteresseerd rondkijken en ook in sommige voertuigen plaatsnemen. Het koningspaar maakte ook een ritje in een kleine elektrische driewieler van Chinese makelij. Oscar vermaakte zichzelf door achter het stuur te kruipen van een oude tractor.

De koning sloot de dag volgens de regionale krant Ölandsbladet af door alle bezoekers te bedanken. "Veel dank aan alle deelnemers en bezoekers voor jullie komst. Het was een zeer geslaagde dag", vond hij.