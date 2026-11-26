MOSKOU (ANP/AFP) - In de door Rusland bezette Oekraïense regio Donetsk is een Colombiaan veroordeeld tot twintig jaar celstraf, omdat hij als huurling zou hebben gewerkt voor het Oekraïense leger. Dat meldt de Russische federale aanklager.

Naar schatting zijn zeker 7000 Colombiaanse huurlingen actief in de oorlog in Oekraïne, overigens aan beide kanten van het front. Een kleine duizend van hen wordt vermist, en meer dan 250 Colombianen zijn in die strijd al overleden, zo meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken van dat land onlangs. Volgens schattingen van nieuwssite Intellinews uit juni zou het aantal buitenlanders dat uitkomt voor Oekraïne voor circa 40 procent bestaan uit Colombianen.

De Verenigde Naties vermoeden dat in totaal circa 10.000 Colombianen als huurling werken, verspreid over de wereld. Zij zouden niet zelden worden geronseld onder valse voorwendselen, zoals een hoog salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Colombianen zijn gewild als huurling, onder meer om hun ruime ervaring met gewapende strijd.