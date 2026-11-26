Koning Filip en koningin Mathilde hebben donderdag alvast een rondleiding gekregen door het nieuwe museum Kanal-Centre Pompidou in Brussel, zo meldt het Belgische persbureau Belga. Het museum opent haar deuren zaterdag voor het grote publiek.

In het museum zijn zowel moderne en hedendaagse kunst als architectuur en podiumkunsten te zien. Filip en Mathilde begonnen de rondleiding in de showroom waar ze de installatie Right? van de Turkse kunstenares Banu Cennetoğlu bekeken.

Ook bezochten ze de tentoonstelling A Truly Immense Journey van de Nigeriaanse kunstenares Otobong Nkanga. Zij was zelf aanwezig en gaf toelichting bij haar werk. Het koningspaar zag daarnaast optredens van muzikant Maoupa Mazzocchetti en het kunstenaarsduo Deborah Bowmann.

Volgens Belga waren ook de Brusselse minister-president Boris Dilliès, staatssecretaris Ans Persoons en de Franse minister van Cultuur Catherine Pégard bij het bezoek aan het museum aanwezig.