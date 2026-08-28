UNHCR ziet begroting verder krimpen

GENÈVE (ANP/RTR) - De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties moet noodgedwongen verder krimpen. Volgens informatie van persbureau Reuters valt de begroting van de UNHCR komend jaar 16 procent lager uit en zijn er ongeveer 3500 functies minder voorzien.

Diplomaten zeggen dat de VN-organisatie dat donderdag bekendmaakte tijdens een bijeenkomst in Genève. De UNHCR lijdt onder het feit dat landen als de Verenigde Staten minder geld over hebben voor buitenlandse hulp.

Op papier komen de plannen bijna neer op een halvering van het personeelsbestand sinds 2025, schrijft Reuters, dat documenten inzag en met diplomaten sprak. Toen stonden er ruim 16.000 banen in de boeken. Dat moeten er in 2027 8540 zijn, exclusief tijdelijke functies en externe inhuur.

In de praktijk ligt dat anders, zegt een woordvoerder. Veel posten waren voorheen ook niet ingevuld, want landen dragen vaak niet genoeg bij om aan alle financieringsbehoeftes te voldoen. Het geplande budget voor 2027 is ruim 7 miljard dollar.