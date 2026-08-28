Kist van koning Harald aan begin van de avond naar paleis

De kist met daarin het lichaam van de overleden koning Harald wordt vrijdagavond om 18.30 uur van het Rikshospitalet in Oslo naar het Koninklijk Paleis gebracht. Dat maakte het Noorse hof vrijdagmiddag bekend.

Koning Haakon, koningin Mette-Marit, kroonprinses Ingrid Alexandra, koningin Sonja, prins Sverre Magnus en prinses Märtha Louise volgen volgens het paleis de kist. Koning Harald ligt nu nog in de kapel van het nationale ziekenhuis van Noorwegen.

Tot de dag van de uitvaart blijft de kist in de paleiskapel staan. Cadetten van de Koninklijke Landmachtacademie in Oslo, de Koninklijke Marineacademie in Bergen en de Koninklijke Luchtmachtacademie in Trondheim houden de wacht bij de kist.