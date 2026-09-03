GENÈVE (ANP) - Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen, werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. De meeste gevallen deden zich voor op sociale media, zo blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF dat donderdag werd gepubliceerd.

Volgens het rapport kreeg meer dan een op de vijf kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar - verspreid over Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa - in het jaar voorafgaand aan het onderzoek te maken met ten minste één vorm van seksueel misbruik of uitbuiting op online platforms.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat ongeveer 15 miljoen kinderen in de onderzochte landen werden blootgesteld aan ongewenste seksuele inhoud, 9 miljoen onder druk werden gezet om seksuele gesprekken te voeren of seksuele beelden te delen, en 4 miljoen te maken kregen met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming.

Bijna 60 procent van het gemelde misbruik vond plaats op sociale media, met name Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 14 procent gebeurde binnen online games.