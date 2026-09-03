NEW YORK (ANP) - De voormalige Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een rechtbank in New York verzocht de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij voerde aan dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten.

"Deze rechtbank is niet bevoegd ten aanzien van de heer Maduro, die door de Bolivariaanse Republiek Venezuela wordt erkend als staatshoofd," stelde het juridische team van Maduro in een processtuk waarin werd gevraagd de aanklachten wegens drugshandel en narcoterrorisme te verwerpen.

Federale aanklagers in New York beschuldigen Maduro en anderen ervan te hebben samengewerkt met groeperingen die door de VS zijn aangemerkt als buitenlandse terroristische organisaties. Ook zou hij zich hebben verrijkt tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.

De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangengenomen in Venezuela en naar New York overgebracht.