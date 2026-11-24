KINSHASA (ANP) - De uitbraak van ebola in Congo gaat daar gepaard met meer geweld tegen meisjes en vrouwen. Dat komt naar voren uit cijfers van kinderrechtenorganisatie UNICEF en andere organisaties.

Onderzoekers bekeken de situatie in het zwaar getroffen Ituri en hielden 1062 interviews met vrouwen en meisjes van 15 jaar of ouder. Bijna 60 procent van de ondervraagde personen vertelde dat er sinds het begin van de uitbraak sprake was van "meer of nieuwe vormen van geweld en misbruik".

Vrouwen spraken over fysiek, seksueel en psychologisch geweld. "En er is vaker sprake van controle over hun bewegingsvrijheid, geld of hun telefoon", aldus UNICEF.

Stress en angst

Er worden meerdere oorzaken genoemd voor de toename van het geweld. Zo ervaren mensen stress en angst doordat de dodelijke ziekte rondgaat en ze krijgen te maken met beschermingsmaatregelen als quarantaines.

Volgens de VN-organisatie durfden slachtoffers soms geen hulp te vragen uit angst voor besmetting of konden ze simpelweg geen hulp krijgen. Veel centra waar ze normaliter terecht konden, zijn nu dicht.

Het is volgens UNICEF de eerste keer dat zo'n onderzoek is uitgevoerd tijdens een uitbraak van een besmettelijke ziekte. Ebola heeft in Congo dit jaar duizenden levens gekost.