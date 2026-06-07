JEREVAN (ANP) - In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan, meldt het Armeense staatspersbureau Armenpress op basis van de autoriteiten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt niet wie er achter de meldingen zitten, maar stelt wel dat de verantwoordelijken proberen om de verkiezingen te beïnvloeden.

De parlementsverkiezingen staan onder spanning, omdat de stembusgang deels wordt gezien als een keuze tussen een pro-Europese en een pro-Russische koers. De huidige regering zoekt meer toenadering tot de Europese Unie en het Westen, tot onvrede van Rusland. Het Kremlin heeft gedreigd met handelssancties.

De valse bommeldingen kwamen volgens het Armeense binnenlandministerie van buitenlandse telefoonnummers en mailadressen. "Zulke acties kunnen worden beschouwd als pogingen tot hybride beïnvloeding", aldus het ministerie. "Die zijn bedoeld om het normale verkiezingsproces te verstoren, angst en wantrouwen onder de bevolking te zaaien en overheidsinstellingen te overbelasten."