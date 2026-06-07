Olivia Rodrigo beleeft 'onvergetelijke avond' met Robert Smith

Olivia Rodrigo heeft "een onvergetelijke avond" gehad met The Cure-zanger Robert Smith, schrijft ze op Instagram. De twee artiesten traden zaterdagavond op tijdens Primavera Sound in Barcelona. Rodrigo zong met hem het nummer What's Wrong with Me, dat binnenkort op haar nieuwe album verschijnt.

Het nieuwe nummer is een duet tussen Rodrigo en de 67-jarige Britse zanger. "Ik kan het nog steeds niet geloven dat Robert, die in mijn ogen een van de meest briljante, legendarische en geweldige mensen is die er ooit hebben bestaan, samen met mij op deze plaat staat", deelt de 23-jarige zangeres met haar volgers. "Ik heb vanavond op Primavera een onvergetelijke avond gehad toen ik het samen met hem zong, en ik kan niet wachten tot jullie dit nummer en deze plaat in handen hebben."

Rodrigo gaf zaterdagavond een verrassingsoptreden tijdens het Spaanse evenement. Op 12 juni brengt ze haar nieuwe en derde album You Seem Pretty Sad for a Girl So in love uit.