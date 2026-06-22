Vance: zeestraat wordt geopend en IAEA gaat weer naar Iran

BÜRGENSTOCK (ANP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft gezegd dat de Straat van Hormuz geopend wordt en dat Iran inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) uitnodigt voor nieuwe inspecties, mogelijk deze week al.

Vance zei in het Zwitserse luxeoord Bürgenstock aan het Vierwoudstedenmeer dat er veel is bereikt om een succesvolle deal te bereiken. De onderhandelingen gaan door omdat er nog veel te bespreken is. Dat geldt onder meer voor de strijd in Libanon.

Volgens Vance wordt er gepraat over het instellen van "een mechanisme" voor de opening van de Straat van Hormuz en "een mechanisme voor het coördineren van de wapenstilstand in Libanon". Vance zei in heel de regio een wapenstilstand te willen. Verder wordt er gewerkt aan "een intensivering" van de onderhandelingen die moeten leiden tot een definitieve vredesregeling.

Iran kondigde zaterdag aan de Straat van Hormuz weer te blokkeren, omdat Israël het bestand in Libanon had geschonden.