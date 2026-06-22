Quentin Tarantino en Kylie Minogue spelen samen in film

Quentin Tarantino en Kylie Minogue gaan samen spelen in een nieuwe film van de Britse regisseur Jamie Adams. Dat meldt Variety.

Details over de titel en het verhaal zijn nog niet bekend. Wel bevestigt het vakblad dat Tarantino opnieuw voor de camera verschijnt. De regisseur van films als Pulp Fiction en Kill Bill speelde eerder dit jaar ook al een rol in Adams' film Only What We Carry.

Volgens Variety zijn Tarantino en Minogue afgelopen weekend gespot tijdens opnames in de Welshe kustplaats Porthcawl. Daar werden scènes opgenomen rond een begrafenis en een bijeenkomst na afloop daarvan.

De film wordt geproduceerd door het Amerikaanse productiebedrijf Visor Entertainment. Naast Tarantino en Minogue spelen ook de Welshe acteurs Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell en Siwan Morris mee.

Adams vertelde eerder aan Variety dat hij Tarantino rechtstreeks benaderde voor een rol in Only What We Carry. De filmmaker zei dat hij onder de indruk is van Tarantino's talent als verteller en daarom graag met hem wilde samenwerken als acteur.