GELSENKIRCHEN (ANP) - Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan twintig mensen gewond geraakt. Drie mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, zeven zwaar en veertien licht, melden plaatselijke media.

Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd.

Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie- en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen.