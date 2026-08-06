Zangeres Jerney Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie donderdag bekendgemaakt. Kaagman overleed op 31 juli na een lang ziekbed. Van de zangeres was al bekend dat ze jarenlang leed aan de ziekte van Parkinson.

De uitvaart heeft op haar verzoek donderdagmiddag in besloten kring plaatsgevonden. De zangeres was vooral bekend van de band Earth & Fire, met wie ze grote hits scoorde als Memories (1972) en Weekend (1979). De groep ging in 1983 uit elkaar, daarna bracht de zangeres meerdere soloplaten uit. Kaagman kreeg tussen 2002 en 2008 bekendheid als jurylid van talentenjacht Idols.

Earth & Fire brak in 1969 door met het nummer Seasons van wijlen George Kooymans en had daarna louter nog eigen muziek op het repertoire. De band leverde een reeks succesvolle albums af, waaronder Song of the Marching Children en Reality Fills Fantasy.

Na haar zangcarrière legde Kaagman zich toe op het behartigen van de belangen van popmuzikanten en het stimuleren van het Nederlandse muziekproduct. Dit deed zij onder meer in functies als voorzitter van de BV Pop die de jaarlijkse Popprijs in het leven riep, manager bij Radio Noordzee Nationaal (het latere Qmusic) en als directeur van Conamus (het latere Buma Cultuur). In die hoedanigheid lobbyde zij ook actief in politiek Den Haag voor het regelen van rechten voor popmuzikanten.

In haar carrière kreeg zij meerdere onderscheidingen, waaronder Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, de Lifetime Achievement Award van de Vereniging Nederlandse Poppodia en de Hans Kostermanprijs van rechtenorganisaties Sena en NORMA. In 2009 trok ze zich meer en meer terug uit de publiciteit. Drie jaar later maakte ze bekend de ziekte van Parkinson te hebben en verrichtte ze nog enige tijd ambassadeurswerk voor de Parkinson Vereniging. Zij was sinds 1974 samen met haar levenspartner Bert Ruiter, die in maart 2022 overleed.