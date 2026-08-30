Veerboot met honderden opvarenden kapseist nabij kust van Cyprus

NICOSIA (ANP) - Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met circa 270 opvarenden gekapseisd, melden Cypriotische media. De kustwacht en een reddingshelikopter zijn ingezet. Ook andere vaartuigen in de buurt zouden te hulp zijn gekomen.

De Turks-Cypriotische burgemeester van het nabijgelegen Kyrenia spreekt van een ernstige situatie. Onbekend is vooralsnog of er slachtoffers zijn.

Volgens het Turks-Cypriotische onlinenieuwsmedium Özgür Gazete Kibris gaat het om de Express Filo Jet, een hogesnelheidsboot die vaart onder Turkse vlag en volgens Marine Traffic onderweg zou zijn geweest naar het Turkse Taşucu.

Op beelden bij de krant Cyprus Mail is te zien hoe het vaartuig ondersteboven in het water ligt. Opvarenden hebben hun toevlucht gezocht op de romp van het schip, in afwachting van de reddingsdiensten.