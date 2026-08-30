Voorzitter VNO-NCW hoopt op 'langjarige stabiliteit' in Den Haag

HILVERSUM (ANP) - Werkgeversvoorman Coen van Oostrom hoopt dat er "langjarige stabiliteit" komt in politiek Den Haag. Dat zei de VNO-NCW-voorzitter zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

De leiders van de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting van volgend jaar, waarbij ze het eens moeten zien te worden over de koers. Het gaat dan om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt.

"Voor langjarige stabiliteit zou het het mooist zijn als er zo meteen honderd zetels, liefst in beide kamers, voor stemmen voor zo'n akkoord", zei Van Oostrom. "Ik zou niet willen kiezen tussen links en rechts. Mijn achterban is ook verdeeld over verschillende partijen."

"Het is voor ons van belang dat we een aantal grote onderwerpen gaan oplossen", ging de in mei aangetreden voorzitter verder. Van Oostrom noemde onder meer het stikstofdossier en sociale zekerheid. "Waar we vandaag staan op al die onderwerpen: we hebben een brede meerderheid nodig."