BRASÍLIA (ANP/RTR) - De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege zorgen over de veiligheid. De Australische ambassade heeft vanwege die niet nader genoemde dreiging besloten de ambassade helemaal te sluiten.

Het is niet duidelijk of de veiligheidszorgen te maken hebben met de presidentsverkiezingen in Brazilië, waarvan komende zondag de eerste ronde wordt gehouden. President Luiz Inácio 'Lula' da Silva heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging in de verkiezingen, waaronder door de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump is een ideologische bondgenoot van Lula's voorganger en rivaal Jair Bolsonaro. Diens zoon neemt het nu tegen Lula op bij de verkiezingen.

De Amerikaanse en de Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een buurt van de hoofdstad Brasília met veel ambassades. Onder meer de Nederlandse ambassade ligt nog tussen die twee gebouwen in.