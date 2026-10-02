Michael Douglas heeft veertig jaar lang naar de buitenwereld gelogen over zijn affaire met collega Kathleen Turner tijdens de opnames van de film Romancing the Stone uit 1984. Dat bekent de acteur in zijn nieuwe boek One Helluva Ride, dat dinsdag verschijnt en waaruit People vrijdag vast een stukje heeft gepubliceerd.

De inmiddels 82-jarige Douglas heeft altijd ontkend dat hij en Turner iets hadden. "Dat was een leugen", stelt hij nu. "Het was een leugen om mijn vrouw en mijn zoon te beschermen. Een leugen die we veertig jaar lang tegen de wereld vertelden." Ten tijde van de affaire ging Douglas door een moeilijke fase van zijn huwelijk met zijn vrouw Diandre. Volgens hem waren ze destijds uit elkaar toen hij en Turner voor de opnames van de film in Mexico zaten.

"De waarheid is dat Kathleen en ik zwaar voor elkaar vielen tijdens de opnames van Romancing the Stone en samen een relatie begonnen", schrijft Douglas in zijn memoires. Nadat zijn vrouw en hun zoon Cameron op de set langskwamen, stopten Douglas en Turner met hun affaire en ging de acteur weer terug naar zijn vrouw. "Ik deed dat voor Cameron, maar we hadden niet meer bij elkaar moeten komen. Na die eerste breuk was het nooit meer hetzelfde tussen ons."