CARACAS (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth is op bezoek in Venezuela, het land waar de Amerikanen begin dit jaar president Nicolás Maduro gevangen namen. Hij werd ontvangen door interim-leider Delcy Rodríguez.

Op de Venezolaanse staatstelevisie is te zien dat Hegseth aankomt bij het presidentieel paleis in Caracas. Hegseth reist later deze woensdag door naar Colombia en zijn bezoek aan Venezuela was niet aangekondigd. Hij is de hoogste Amerikaanse functionaris die het land bezoekt sinds Maduro werd afgezet.

Die actie is een van de redenen waarom Hegseth in eigen land onder druk staat. Democraten en enkele Republikeinen verwijten hem dat hij zich niet aan de wet heeft gehouden bij militaire operaties in het buitenland. Eerder deze maand begon een partijgenoot van Hegseth een afzettingsprocedure, maar het Huis van Afgevaardigden stemde tegen. Mogelijk proberen de Democraten het opnieuw als ze in januari de meerderheid overnemen in het Huis.