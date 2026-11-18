PARIJS (ANP/AFP) - De Japanner Kozo Tashima wil graag in gesprek met de Fransman Philippe Diallo. Mogelijk leidt dat tot een gezamenlijke kandidatuur voor het voorzitterschap van de mondiale voetbalbond FIFA, liet de Japanner weten aan het Franse sportdagblad L'Équipe. Tashima en Diallo zijn naar voren geschoven om de zittende FIFA-baas Gianni Infantino uit te dagen.

"Ik wil graag met Philippe Diallo praten. Mocht tijdens dat gesprek de mogelijkheid van een gezamenlijke kandidatuur of een andere vorm van samenwerking ter sprake komen, dan sta ik daar zeker open voor", zei Tashima.

Diallo is de uitdager van Infantino namens de Europese bond UEFA. Hij deed dinsdag al een handreiking naar Tashima. "Wellicht kunnen we de krachten bundelen en ervoor zorgen dat een zo groot mogelijke groep achter een gezamenlijke boodschap staat", aldus Diallo.

De FIFA-voorzittersverkiezing vindt op 18 maart plaats in Rabat (Marokko). Kandidaten voor de verkiezing kunnen zich nog tot woensdag middernacht melden.