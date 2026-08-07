CARACAS (ANP) - De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas onder leiding van de Verenigde Staten begonnen aan gesprekken die kunnen leiden tot een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen beginnen zeven maanden na de gevangenneming van president Nicolás Maduro door het Amerikaanse leger.

Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de Vrede María Corina Machado, die in ballingschap leeft, neemt niet deel aan de gesprekken. Washington vreest volgens berichten dat haar terugkeer de regeling met interim-president Delcy Rodríguez in gevaar kan brengen. De voormalige vicepresident bestuurt Venezuela sinds de gevangenneming van Maduro onder zware druk van Washington. Ook probeert ze de olie-industrie nieuw leven in te blazen.

De gesprekken op de militaire basis La Carlota begonnen enkele uren later dan gepland. Vooraf gingen beide delegaties samen op de foto. Ze legden geen verklaringen af.

Parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez, de broer van de interim-president, leidt de regeringsdelegatie. De relatief onbekende oud-parlementariër Dinorah Figuera leidt de oppositiedelegatie. Ze keerde op verzoek van Washington terug uit ballingschap.