AMSTERDAM (ANP) - Trainer Míchel Sánchez is niet tevreden over de uitslag van het eerste duel tussen Ajax en Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. "Het resultaat had beter gekund", zei hij na een thuiszege van 3-1. "We hebben vijftig minuten veel kansen gecreëerd. In het laatste halfuur lieten we onze tegenstander ademen in balbezit en lieten we ze nog scoren na een counter. Dat was niet goed."

Míchel was blij met het spel van Mika Godts, die in de belangstelling van Paris Saint-Germain staat. "We hebben hem nodig op het veld. Hij is belangrijk voor ons team. Hij vormde een goed koppel met Owen Wijndal. Ik hoop dat Godts bij ons blijft."

Ajax kwam tot dertig doelpogingen en Shelbourne maar tot drie. Marcos Leonardo, voor 20 miljoen overgekomen van Al-Hilal, viel ongelukkig in en miste een paar grote kansen. "Het belangrijkste is dat we die kansen krijgen", zei Míchel. "En ik weet zeker dat Leonardo veel gaat scoren voor ons. Hij heeft nog niet de vereiste conditie."

Ajax en Shelbourne treffen elkaar volgende week voor de return voor een plek in de play-offs voor een ticket voor het hoofdtoernooi van de Conference League. "We moeten het karwei daar afmaken", zei Míchel.