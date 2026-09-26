Venezuela gaat hooggerechtshof hervormen na gesprek met oppositie

CARACAS (ANP) - De Venezolaanse interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken om het hooggerechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een tweede gespreksronde tussen de beide blokken, onder bemiddeling van de Verenigde Staten.

Het is de eerste concrete stap in de plannen om het hele rechtssysteem aan te passen, een wens die werd uitgesproken tijdens de eerste gespreksronde in augustus. Er is een commissie van zeven leden aangesteld die nu de manier waarop rechters van het hooggerechtshof gekozen worden, gaat bestuderen.

Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was de vicepresident onder Nicolás Maduro, die toen gevangen werd genomen door Amerikaanse militairen en nu vastzit in New York. De gesprekken met de oppositie zijn bedoeld om de transitie van de autocratische periode onder Maduro naar een democratie in gang te zetten.

Niet alle oppositie doet mee aan de onderhandelingen. Nobelprijswinnaar María Corina Machado mag bijvoorbeeld niet meepraten en komt Venezuela niet in. Rodríguez beloofde deze week bij de Verenigde Naties dat er verkiezingen zullen komen in haar land, maar noemde daarvoor geen termijn.