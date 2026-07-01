CARACAS (ANP) - De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft zeven dagen van nationale rouw aangekondigd voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. "De ziel van Venezuela wordt verscheurd door de slachtoffers die de verwoestende aardbevingen hebben geëist", schrijft Rodríguez op X.

Bij de ramp kwamen zeker 1943 mensen om het leven, maar tienduizenden worden nog vermist. Reddingswerkers zijn nog bezig het puin te doorzoeken naar overlevenden en slachtoffers.

De regering van Rodríguez krijgt in Venezuela veel kritiek omdat de autoriteiten te langzaam en te weinig hulp zouden hebben geboden na de aardbevingen. Burgers zeggen vooral zelf bezig te zijn met het puinruimen en zoeken naar vermiste vrienden en familieleden.