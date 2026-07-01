De Britse prinses Anne heeft woensdag gesproken bij de herdenking van de Slag aan de Somme, die 110 jaar geleden begon. Zij woonde de herdenking bij in de Franse plaats Thiepval, bij het monument voor de ruim 70.000 overleden soldaten die na de slag geen eigen graf kregen. In totaal sneuvelden bij de slag ruim één miljoen Britse, Franse, andere geallieerde en Duitse soldaten.

De slag duurde bijna vijf maanden en geldt als een van de bloedigste gevechten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Anne benoemde de verantwoordelijkheid die de huidige generatie heeft om alle gevallenen niet te vergeten. "Terwijl de tijd verstrijkt en de Grote Oorlog zich steeds verder in het verleden bevindt, wordt de verantwoordelijkheid die wij hebben om dit te blijven onthouden steeds helderder", aldus de zus van koning Charles. "Onze taak is niet alleen om de offers te eren die de soldaten brachten, maar ook om ons ervan te verzekeren dat de lessen die we hiervan hebben geleerd niet worden vergeten of voor lief worden genomen."

Gemenebest

De eerste dag van de Slag aan de Somme was de bloedigste dag uit de Britse krijgsgeschiedenis. Het was de bedoeling om de patstelling te doorbreken die sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog twee jaar eerder was ontstaan in dit deel van Frankrijk, waar zowel de geallieerden als de Duitsers zich in loopgraven hadden ingegraven. Het offensief was maandenlang voorbereid. Maar mede doordat de meeste Britse soldaten onervaren en nauwelijks getraind waren, verloren die eerste dag 60.000 Britse soldaten het leven.

Uiteindelijk wonnen de geallieerden met de 141 dagen durende slag een paar kilometer veld. Bij de herdenking waren familieleden aanwezig van soldaten die in de slag sneuvelden. Niet alleen Europese soldaten stierven aan de Somme, maar ook tienduizenden soldaten uit onder meer Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Ierland en India, die tot het Britse Gemenebest behoorden.