Venezuela meldt drie doden met hantabesmetting

CARACAS (ANP/AFP) - Drie mensen in Venezuela zijn overleden nadat zij het hantavirus hadden opgelopen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van dat land. Het voegde eraan toe dat er geen aanwijzingen zijn dat het gaat om een besmetting van mens op mens.

Een uitbraak van de zogenoemde Andesvariant van het hantavirus in april, die opdook op het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius, leidde wereldwijd tot grote zorgen. Drie opvarenden overleden aan de gevolgen van het virus, dat onder meer tot longklachten leidt.

Een grootscheepse repatriëringsactie op Tenerife, gevolgd door vele bron- en contactonderzoeken en quarantaines, moest toen worden opgetuigd om opvarenden weer thuis te krijgen. De Hondius deed onder meer Argentinië aan, waar een rattensoort leeft die het virus kan dragen. De Andesvariant is in zeldzame gevallen van mens op mens overdraagbaar.

Venezuela meldde niet om welke variant het ging. Begin juli verklaarde de WHO de hantauitbraak die begon op de Hondius als ingedamd.