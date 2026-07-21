Marc Anthony verwelkomt achtste kind

Marc Anthony en zijn 27-jarige vrouw Nadia Ferreira hebben een dochtertje gekregen. Op Instagram deelt het stel dat hun tweede kindje Myla heet. Het is het achtste kind van de 57-jarige zanger en acteur.

"Wat een grote zegen om de komst van onze dierbare MYLA met jullie te mogen delen", staat op Instagram bij foto's van het gezinnetje van vier. "Je kunt je het geluk dat we thuis hebben niet voorstellen, we zijn in de wolken." Anthony en Ferreira, die ook samen ouders zijn van de 3-jarige Marco, kondigden in januari aan dat hun tweede kindje onderweg was.

Anthony kreeg zijn eerste zes kinderen met andere vrouwen, waaronder een inmiddels 18-jarige tweeling met zangeres Jennifer Lopez. Zijn oudste kind is 35 jaar oud.