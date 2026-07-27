Verdachte opgepakt na steekpartij met drie gewonden in Parijs

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Parijse politie heeft een verdachte aangehouden voor een steekpartij waarbij drie vrouwen gewond raakten. Twee slachtoffers liepen ernstige verwondingen op.

De steekpartij vond maandag rond 11.30 uur plaats in de wijk Porte de Clichy, iets ten noordwesten van Montmartre. Minister Laurent Nuñez van Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat een man is opgepakt. De arrestatie werd uitgevoerd door een agent die op dat moment niet aan het werk was. "Ik breng een ode aan hem, het was een moedige daad", voegde de minister eraan toe.

Nuñez meldde ook dat de slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar waren aangevallen met twee keukenmessen. Het motief van de man is nog niet bekend. Volgens Nuñez heeft de politie hem nog niet kunnen identificeren. De verdachte zou tijdens zijn aanhouding "onsamenhangende" uitspraken hebben gedaan.