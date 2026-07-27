Charli xcx zet b-kant van nieuw album 'met tegenzin' op iTunes

Charli xcx heeft met "tegenzin" de b-kant van haar album Music, Fashion, Film uitgegeven op iTunes. In een bericht op Instagram schrijft de Britse zangeres dat ze dat deed, omdat haar fans dat graag wilden. "Ik hou van jullie allemaal en ik hoop dat jullie genieten van deze speciale liedjes in jullie oren", aldus Charli xcx.

De zangeres legt uit dat ieder nummer van Music, Fashion, Film deel uitmaakt van een paar. "Het voelde heel natuurlijk om elk nummer te koppelen aan een passende tegenhanger - iets dat nauw aansluit bij het album, maar er niet helemaal deel van uitmaakt", aldus Charli xcx. Een release op streamingplatforms zou volgens haar tegenstrijdig zijn met het idee achter de nummers. Ze deelde de nummers wel via een alternatief Instagram-account.

Music, Fashion, Film is het achtste album van Charli xcx en kwam vrijdag uit. Op de b-kant staan de nummers I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night, Playboy Bunny en If You Take the Music Then What Has She Got?