BELFAST (ANP) - De verdachte van de mesaanval in Belfast is woensdag via een videolink voor de rechtbank verschenen. Daar werd bekend dat de verdachte Hadi Alodid heet en dat hij niet op borgtocht vrijkomt, aldus Britse media. De 30-jarige Soedanees wordt verdacht van onder meer poging tot moord.

BBC News meldt dat de rechtbank te horen kreeg dat de verdachte juridische bijstand is aangeboden, maar dat hij die weigerde. Hij knikte toen hem werd gevraagd of hij op borgtocht wilde vrijkomen. De rechtbank weigerde dat verzoek. De man moet over een maand weer voor de rechtbank verschijnen.

De mesaanval vond maandag plaats in de Noord-Ierse hoofdstad. Het slachtoffer, een man in de veertig, raakte daarbij ernstig gewond. In de rechtbank werd bekend dat de man zijn linkeroog heeft verloren en schade aan zijn rechteroog heeft. Ook heeft hij verwondingen aan zijn nek en rug.

Het geweld heeft tot veel ophef gezorgd in het Verenigd Koninkrijk en leidde tot rellen in Belfast.