DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat (RWS) heeft het onderhoud aan meerdere wegen voorlopig geschrapt, omdat er vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te weinig geld beschikbaar is. Dat bevestigt een woordvoerder van RWS na berichtgeving door De Telegraaf. Het gaat om wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht.

De projecten stonden gepland voor 2027 en 2028. "De minister gaat nu kijken welke projecten door heel Nederland prioriteit krijgen. Daarin worden ook de uitgestelde projecten opgenomen", zegt de woordvoerder. In het najaar wordt meer duidelijk.

In Groningen gaat het om onderhoudswerkzaamheden aan de A7, A28 en N33 en in Drenthe aan de A28 en A37. In Friesland wordt de opknapbeurt aan de A7, A32, N31 en A6 uitgesteld en in Utrecht aan de A12. In totaal wordt 92 kilometer asfalt voorlopig niet vervangen en 130 kilometer niet hersteld. Ook moet onderhoud aan 104 kilometer vangrails en 94 viaducten, tunnels en bruggen wachten.