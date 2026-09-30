Verdere politieke crisis Roemenië na wegstemmen kandidaat-premier

BOEKAREST (ANP/AFP) - De politieke impasse in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft weggestemd. Daardoor kan de president nu nieuwe verkiezingen uitschrijven, maar hij lijkt dat niet van plan.

Roemenië is op zoek naar een nieuwe premier sinds de sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. President Nicușor Dan had na twee mislukte pogingen nu de liberale Europarlementariër Siegfried Mureșan naar voren geschoven, maar die kreeg te weinig stemmen.

Nu er drie keer tevergeefs is gestemd voor een premier mag de president vervroegde verkiezingen uitschrijven. De rechts-radicale oppositie leidt in de peilingen en heeft een nieuwe stembusgang geëist, maar Dan heeft eerder al gezegd dat verkiezingen in zijn ogen de crisis alleen maar zouden verlengen. Waarnemers verwachten dat hij een vierde kandidaat zal uitkiezen, mogelijk een technocraat.

Roemenië heeft sinds de val van het communistische regime in 1989 nooit vervroegde verkiezingen gehouden.