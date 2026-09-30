VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3

DEN HAAG (ANP) - De VVD staat ervoor open om kleine spaarders pas bij een hoger vermogen belasting te laten betalen in box 3. Het kabinet wil dat zij al bij 30.000 euro vermogensbelasting moeten betalen, in plaats van bij de ongeveer 60.000 euro die nu geldt.

VVD'er Wendy van Eijk wil kijken naar een andere manier om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen en kleine spaarders daarbij te ontzien. Dat zei ze op vragen van SGP-Kamerlid André Flach, die niet te spreken is over het feit dat ook mensen met een kleine spaarpot belasting gaan betalen over hun vermogen.

Ook hoopt het kabinet meer geld op te halen door te sleutelen aan box 2. Dit is de belasting die ondernemers met een bv en grootaandeelhouders betalen over bijvoorbeeld dividend. Van Eijk erkent dat er "kwetsbaarheden" zijn in de manier waarop de aanpassing van die vermogensbelasting wordt betaald.

Het kabinet wil dat alleen gerealiseerde winst uit vermogen wordt belast in box 3. Dat betekent dat beleggers pas belasting betalen over hun aandelen als ze die met winst verkopen.