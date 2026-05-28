Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op Iran

28 mei , 2:59Buitenland
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat heeft een Amerikaanse functionaris woensdag aan Reuters gemeld.
De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die volgens de Amerikanen een bedreiging vormde voor hun troepen en het commerciële scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz. De functionaris, die op voorwaarde van anonimiteit sprak, zei dat het Amerikaanse leger ook meerdere Iraanse drones heeft onderschept en neergeschoten die een vergelijkbare dreiging vormden.
Eerder maakten Iraanse media melding van diverse explosies in de havenstad Bandar Abbas aan de Straat van Hormuz.
