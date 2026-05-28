Iraanse media melden explosies nabij havenstad Bandar Abbas

TEHERAN (ANP) - In de nacht van woensdag op donderdag zijn drie explosies gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat meldden Iraanse media donderdagochtend vroeg.

Ook zou volgens de berichtgeving de Iraanse luchtverdediging enkele minuten zijn geactiveerd. De autoriteiten doen momenteel onderzoek naar de explosies.

De stad ligt in de zuidelijke provincie Hormozgan aan de Straat van Hormuz. Eerder deze week schonden de VS volgens Iran al het staakt-het-vuren door Hormozgan aan te vallen. De VS vielen daar naar eigen zeggen mijnenleggers en raketlanceerinstallaties aan. Iran sprak van "agressieve en ongerechtvaardigde acties".