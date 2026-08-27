Vermiste Indiërs en Chinezen gevonden na overstromingen Nepal

KATHMANDU (ANP/RTR) - Reddingswerkers in Nepal hebben ongeveer 100 vermiste Indiërs en 25 Chinezen levend gevonden. Zij waren als vermist opgegeven nadat het grensgebied van Nepal en Tibet woensdag werd getroffen door plotselinge overstromingen.

Het Nepalese toeristenbureau meldde eerder donderdag de vermissing van 178 toeristen uit India. China deelde zelf mee dat bijna honderd Chinese staatsburgers vermist waren geraakt. In Nepal en Tibet zijn nog vele honderden mensen vermist. Mede daardoor is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.

Er vinden zoek- en reddingsacties plaats, maar die worden bemoeilijkt door de verwoestingen. Zo zijn onder meer bruggen, wegen en gebouwen beschadigd of verwoest. Bovendien zijn er problemen met de elektriciteit en communicatie. Door de overstromingen zitten delen van de getroffen gebieden onder grote hoeveelheden modder.