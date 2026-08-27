Groothertog Guillaume ontvangt Finse president voor staatsbezoek

Groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie hebben binnenkort hun eerste inkomende staatsbezoek op de agenda staan. Dat heeft het Luxemburgse hof donderdagochtend bekendgemaakt. Op 29 en 30 september brengen de Finse president Alexander Stubb en zijn vrouw Suzanne Innes-Stubb een staatsbezoek aan Luxemburg.

Guillaume werd vorig jaar oktober ingehuldigd tot groothertog, nadat zijn vader groothertog Henri afstand had gedaan van de troon. Sindsdien hebben hij en zijn vrouw Stéphanie diverse kennismakingsbezoeken aan andere Europese landen, waaronder Nederland, België en Spanje, afgelegd. Ook ontvingen zij de Portugese president voor een officieel bezoek aan Luxemburg.

President Stubb heeft sinds zijn aantreden in 2024 onder meer een staatsbezoek gebracht aan de Scandinavische landen Zweden en Noorwegen. Eind vorig jaar bracht hij samen met zijn vrouw een meerdaags staatsbezoek aan Nederland, op uitnodiging van koning Willem-Alexander.