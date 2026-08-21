Vermisten en gewonden door brand in Zwitsers restaurant

THUSIS (ANP) - In het Oost-Zwitserse Thusis is een brand uitgebroken in een restaurant. Volgens de politie zijn er acht mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Vijf mensen zijn nog vermist.

Volgens de eerste informatie brak de brand uit op de tweede verdieping van het gebouw, waar door het restaurant Beverin ook kamers verhuurd worden. Doordat het trappenhuis was ingestort, moest de brandweer het dak openbreken met een kraan.

Veertien mensen hebben het brandende gebouw kunnen verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Zwitserland werd begin dit jaar ook getroffen door een grote brand. Met nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om toen een bar in Crans-Montana afbrandde. Meer dan honderd mensen raakten gewond, van wie velen ernstig. Daarna werden maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren door bijvoorbeeld verschillende soorten vuurwerk te verbieden.