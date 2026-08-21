MOJO zet extra pendelbussen in rond Lowlands

Concertorganisator MOJO zet de komende dagen extra pendelbussen in rond het festival Lowlands. Een woordvoerder erkent dat zich donderdagavond en -nacht wat problemen voordeden met een tekort aan bussen, waardoor sommige bezoekers langere tijd op een bus moesten wachten. "We hebben maatregelen genomen om dat de rest van het weekend te voorkomen", aldus de zegsman.

MOJO heeft bezoekers met klem opgeroepen om met het openbaar vervoer en de pendelbussen naar het festivalterrein in Biddinghuizen te komen. Daarom rijden gratis pendelbussen van en naar station Lelystad.

Het populaire festival vindt plaats op 21, 22 en 23 augustus. De NS heeft de dienstregeling komende dagen aangepast vanwege de grote toestroom van bezoekers van Lowlands en de Formule 1 in Zandvoort. De ANWB heeft gewaarschuwd voor verkeershinder rond het festivalterrein.

Zo worden er files verwacht op de N306 en N302 als donderdag en vrijdag alle bezoekers arriveren, en op maandag als het kampeerterrein weer leegloopt.